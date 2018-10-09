В Сасове осудили женщину, которая чуть не убила сожителя. Об этом пишет ИД «
Случай произошел 13 июня 2018 года в общежитии на Ново-Елатомской улице. Женщина поругалась с сожителем и они начали угрожать убить друг друга.
Мужчина взял нож и предложил сожительнице исполнить угрозу. Та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила мужчину по кистям рук.
Клинок ножа попал в живот и повредил толстую кишку мужчины.
Подсудимая признала вину и попыталась загладить вред.
С учетом всех фактов суд признал ее виновной и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. На период испытательного срока на женщину также наложили дополнительные обязанности.