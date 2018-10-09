Скопинец представлялся полицейским и вымогал деньги за «помощь». Об этом сообщил
Мужчина, узнав, что его знакомая незаконно обналичила «материнский капитал», представился сотрудником полиции и обещал ей помочь. Женщина отдала лжеполицейскому пять тысяч рублей.
Еще одному пострадавшему мошенник сказал, что через зарегистрированное на него юридическое лицо происходит незаконное обналичивание денег. За 25 тысяч рублей он пообещал уладить вопрос.
Также обманщик угрожал своему знакомому и потребовал у него 150 тысяч рублей якобы на услуги адвоката. Приятель отдал ему требуемую сумму.
На жителя Скопина завели уголовные дела по статье 159 части 2 УК РФ и статье 163 части 1 УК РФ.