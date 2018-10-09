Юлия Рокотянская поздравила рязанских ветеранов спорта. Во вторник, 9 октября, глава города вручила награды городской думы и ценные подарки.
Она отметила, что молодежь равняется на ветеранов спорта.
«Своим примером вы показываете, что даже люди чуть старше серебряного возраста бодры духом. В Рязани богатые спортивные традиции, а вы их продолжаете и передаете молодому поколению», — заявила Рокотянская.
Также ветеранов поздравили депутат областной думы Игорь Мурог, и.о. начальника городского управления спорта Кирилл Сосунов, председатель совета ветеранов спорта Рязанской области Илья Крючков и ветеран спорта Альберт Чугунов.