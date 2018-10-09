«Не такое уж и безобидное увлечение». У двоих шатчан нашли засушенную коноплю

У двух жителей Шацкого района нашли засушенную коноплю. Об этом
Наркотики нашли у мужчин из Казачьей и Черной Слобод. У первого изъяли почти 340 граммов конопли, у второго — 117 граммов.
На рязанцев завели уголовные дела по части 2 статьи 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Им грозит до десяти лет тюрьмы.
«Как показывает жизнь и Уголовный кодекс, сбор дикорастущей конопли не такое уж и безобидное увлечение, — отметил следователь следственного отделения Шацкой полиции майор юстиции Александр Рогачиков. — Это такое же приобретение наркосодержащего вещества».