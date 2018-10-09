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17:25, 9 октября 2018 1 503
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«Не такое уж и безобидное увлечение». У двоих шатчан нашли засушенную коноплю

«Не такое уж и безобидное увлечение». У двоих шатчан нашли засушенную коноплю

Фото: Pixabay.com

У двух жителей Шацкого района нашли засушенную коноплю. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Наркотики нашли у мужчин из Казачьей и Черной Слобод. У первого изъяли почти 340 граммов конопли, у второго — 117 граммов.

На рязанцев завели уголовные дела по части 2 статьи 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Им грозит до десяти лет тюрьмы.

«Как показывает жизнь и Уголовный кодекс, сбор дикорастущей конопли не такое уж и безобидное увлечение, — отметил следователь следственного отделения Шацкой полиции майор юстиции Александр Рогачиков. —  Это такое же приобретение наркосодержащего вещества».


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