Более трех тысяч рязанцев поучаствовали в опросе Института развития транспортных систем. Видео

Неделю назад
Проект запустила студия социологических исследований и общественной экспертизы «Блокпост» по заказу Института развития транспортных систем (IRTS).
Благодаря работе IRTS в Рязани реализуют последние европейские тенденции по развитию городской среды в сфере транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок.
Как рассказали RZN.info авторы проекта, Рязань выбрали в качестве пилотной площадки, так как «назрела необходимость оптимизации пассажиров на маршрутной сети».
В исследовании задействовано более 300 интервьюеров, участвуют 89 маршрутов общественного транспорта, 540 остановочных пунктов. Планируемое количество респондентов — пять тысяч человек. Кроме того, ответить на вопросы в любой момент можно на
О том, как проходит опрос пассажиров общественного транспорта Рязани, смотрите в видеоролике.