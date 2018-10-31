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9:43, 31 октября 2018 720
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Более трех тысяч рязанцев поучаствовали в опросе Института развития транспортных систем. Видео

Более трех тысяч рязанцев поучаствовали в опросе Института развития транспортных систем. Видео

Неделю назад стартовал масштабный опрос пассажиров рязанского общественного транспорта. Молодые люди в ярких жилетах опрашивают рязанцев и гостей города о качестве работы транспорта, о его удобстве, соблюдении графика движения.

Проект запустила студия социологических исследований и общественной экспертизы «Блокпост» по заказу Института развития транспортных систем (IRTS).

Благодаря работе IRTS в Рязани реализуют последние европейские тенденции по развитию городской среды в сфере транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок.

Как рассказали RZN.info авторы проекта, Рязань выбрали в качестве пилотной площадки, так как «назрела необходимость оптимизации пассажиров на маршрутной сети».

В исследовании задействовано более 300 интервьюеров, участвуют 89 маршрутов общественного транспорта, 540 остановочных пунктов. Планируемое количество респондентов — пять тысяч человек. Кроме того, ответить на вопросы в любой момент можно на сайте.

О том, как проходит опрос пассажиров общественного транспорта Рязани, смотрите в видеоролике.


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