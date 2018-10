В Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту Boeing 737-800 находились 181 пассажир и четыре члена экипажа, передает РИА « Новости ».

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг. Воздушное судно взлетело в 6:20 на острове Банка по местному времени (2:20 мск) и пропал в 6.33.

Самолет принадлежал авиакомпании Lion Air. В авиакомпании заявили, что Boeing был исправным. На борту самолета не было россиян.

Обломки лайнера находятся в море на глубине 30-40 метров.

В сети появились фото и видео с места поисков.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu