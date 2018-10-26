Рязанцев пригласили на общегородской субботник

В субботу, 27 октября, в Рязани пройдет общегородской субботник. Об этом сообщил
Поучаствовать в субботнике могут все желающие.
Уборка пройдет с 8:30 до 11:00 на площадках:
- дорога от Михайловского шоссе дома №5 до улицы Керамзавод (дорога между автомобильным факультетом РВВДКУ и кирпичным заводом);
- парк Советского Польского братства по оружию;
- парк имени Уткина;
- сквер 50 лет Октября;
- сквер на площади Соборной;
- зеленая зона улицы Сельских Строителей;
- зеленая зона на улице Бирюзова.
Желающих поучаствовать в субботнике попросили взять с собой перчатки. Инвентарь для работы предоставят на местах уборки.