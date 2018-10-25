На слушаниях обсудили строительство пятиэтажки около площади Мичурина. Проект планировки территории улиц Фрунзе, Введенской, Маяковского и Свободы рассмотрели в среду, 24 октября.
Заявитель рассказал, что четырехсекционный дом на 46 квартир появится около здания регионального УМВД, на цокольном этаже многоэтажки расположатся нежилые помещения и паркинг на 49 машино-мест
На слушания зарегистрировались два участника, которые проголосовали «за» проект.
Напомним, сейчас на месте участка располагаются дома №100-а и №102 на улице Введенской, которые
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».