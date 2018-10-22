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10:16, 22 октября 2018 1 369
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Гендиректор «Сибири» предупредил о возможной остановке работы российских авиакомпаний‍

Гендиректор «Сибири» предупредил о возможной остановке работы российских авиакомпаний‍

Новый проект Минтранса может привести к полной или длительной (2-4 года) остановке работы авиакомпаний и затратной миграции в другие системы бронирования. Об этом в июльском письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор компании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут «Ведомости».

Ранее Минтранс разработал проект, согласно которому с 1 января 2020 года серверы и базы данных, которые обеспечивают бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, должны быть размещены в России.

Как отметил в письме Объедков, сейчас с иностранными провайдерами сотрудничают три самых крупных отечественных авиаперевозчика. Все остальные работают с системой «Сирена-Трэвэл».

По словам гендиректора «Сибири», местные провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, а российские системы пока не могут обеспечить работу в глобальных авиационных альянсах.

Объедков предупредил, что иностранные компании не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, из-за чего компания потеряет не менее пяти млрд рублей выручки.

Как заявил представитель Минтранса, ведомство проведет работу с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ, чтобы уточнить требования к системе оформления воздушных перевозок.

Сейчас базы данных, которые используют большинство систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.


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