Гендиректор «Сибири» предупредил о возможной остановке работы российских авиакомпаний‍

Новый проект Минтранса может привести к полной или длительной (2-4 года) остановке работы авиакомпаний и затратной миграции в другие системы бронирования. Об этом в июльском письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор компании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут «
Ранее Минтранс разработал проект, согласно которому с 1 января 2020 года серверы и базы данных, которые обеспечивают бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, должны быть размещены в России.
Как отметил в письме Объедков, сейчас с иностранными провайдерами сотрудничают три самых крупных отечественных авиаперевозчика. Все остальные работают с системой «Сирена-Трэвэл».
По словам гендиректора «Сибири», местные провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, а российские системы пока не могут обеспечить работу в глобальных авиационных альянсах.
Объедков предупредил, что иностранные компании не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, из-за чего компания потеряет не менее пяти млрд рублей выручки.
Как заявил представитель Минтранса, ведомство проведет работу с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ, чтобы уточнить требования к системе оформления воздушных перевозок.
Сейчас базы данных, которые используют большинство систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.