В Рязанском агроуниверситете впервые прошел международный съезд пчеловодов

В пятницу, 19 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открылся 11-й Международный съезд пчеловодов «Пчеловодство XXI века: проблемы и перспективы».
Участниками встречи стали представители Московской, Рязанской, Самарской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Смоленской и Липецкой областей, Алтайского и Пермского краев, а также Беларуси, Украины, Казахстана, Крыма, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Адыгеи, Башкортостана и Татарстана.
Они обсудили воссоединение научно-исследовательского потенциала и инновационного практического опыта в области пчеловодства.
«Ключевые проблемы пчеловодной отрасли невозможно решить без участия государства. В то же время их можно и следует решать объединенными усилиями организаций пчеловодов и представителей всех других секторов отрасли», — отметили в университете.
В течение трех дней участники съезда будут обсуждать современное состояние российского пчеловодства и его наиболее актуальные проблемы, разрабатывать предложения и меры по сохранению и дальнейшему развитию отрасли в России.
Кроме того, запланированы обучение, мастер-классы, доклады научных сотрудников и пчеловодов со стажем, экскурсии по НИИ Пчеловодства, и даже ярмарка меда и конкурсы.