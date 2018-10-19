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17:38, 19 октября 2018 524

В Рязанском агроуниверситете впервые прошел международный съезд пчеловодов

В Рязанском агроуниверситете впервые прошел международный съезд пчеловодов

В пятницу, 19 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открылся 11-й Международный съезд пчеловодов «Пчеловодство XXI века: проблемы и перспективы».

Участниками встречи стали представители Московской, Рязанской, Самарской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Смоленской и Липецкой областей, Алтайского и Пермского краев, а также Беларуси, Украины, Казахстана, Крыма, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Адыгеи, Башкортостана и Татарстана.

Они обсудили воссоединение научно-исследовательского потенциала и инновационного практического опыта в области пчеловодства.

«Ключевые проблемы пчеловодной отрасли невозможно решить без участия государства. В то же время их можно и следует решать объединенными усилиями организаций пчеловодов и представителей всех других секторов отрасли», — отметили в университете.

В течение трех дней участники съезда будут обсуждать современное состояние российского пчеловодства и его наиболее актуальные проблемы, разрабатывать предложения и меры по сохранению и дальнейшему развитию отрасли в России.

Кроме того, запланированы обучение, мастер-классы, доклады научных сотрудников и пчеловодов со стажем, экскурсии по НИИ Пчеловодства, и даже ярмарка меда и конкурсы.


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