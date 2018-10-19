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13:45, 19 октября 2018 542

В России стартует очередной этап расселения аварийного жилья

В России стартует очередной этап расселения аварийного жилья

Расселение непригодного для проживания жилья к 2023 году превысит показатель в 160 тысяч человек в год. Таковы данные Федерального проекта по расселению аварийного жилфонда, пишет «Российская газета».

В 2019 году в России начнется очередной этап ликвидации непригодного для проживания жилья. Темпы планируется наращивать постепенно. В первый год новоселье справят 8,2 тысячи человек, в 2020 году — уже 55,8 тысячи человек. Максимальных показателей расселение аварийного фонда достигнет в 2023—2024 годах.

Региональные программы переселения граждан из аварийного жилья утвердят к 1 апреля 2019 года, а соглашения с регионами на оказание финансовой поддержки планируют сформировать к 1 июля 2019 года.

Объем финансирования федерального проекта на шесть лет составит 507 млрд рублей, из них 432 млрд выделят из федерального бюджета. Еще 68 млрд составит софинансирование региональных бюджетов, а 7 млрд — небюджетные источники.

«Расселение аварийного фонда при содействии федерального и местного бюджетов — не только социально значимая миссия, но и прекрасная возможность для развития строительного рынка в новых законодательных реалиях», — отметил учредитель строительного союза «Светлый» Константин Майбаум.

По его словам, снос ветхих зданий барачного типа освободит площадки для воплощения новых проектов. При этом речь идет не только о жилых домах, но и о многоуровневых паркингах, объектах социальной инфраструктуры, площадках для активного отдыха.

«Возведения востребованных обществом зданий и сооружений сможет частично компенсировать резкое снижение объемов строительства жилья после вступления в силу поправок в 214-й закон, обеспечит загруженность существующих мощностей как для девелоперов, так и для предприятий стройиндустрии», — сказал Константин Майбаум.


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