Два касимовца украли дверь со здания торгового центра. Об этом сообщила
Как рассказал полиции директор одного из касимовских супермаркетов, со здания котельной торгового центра пропала железная дверь.
Изучив записи с камер наблюдения, оперативники увидели, как двое мужчин сняли с петель дверь и унесли. Сотрудники уголовного розыска узнали 53-летнего местного жителя.
Его разыскали и задержали, а также выяснили, что к краже причастен 31-летний касимовец.
Выяснилось, что приятели «среди бела дня» зашли на задний двор супермаркета и подождали, пока рядом никого не будет. Они сняли дверь котельной с петель и сбыли в пункт приема вторсырья. Деньги злоумышленники потратили на спиртное.
В отношении касимовцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.