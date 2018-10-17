В 2018 году МЖД инвестировала в Рязанскую область более двух миллиардов рублей. Об этом на встрече с Николаем Любимовым заявил начальник МЖД Владимир Молдавер, сообщил
Молдавер отметил, что железная дорога готова к эксплуатации зимой.
«Московская железная дорога в 2018 году инвестировала в Рязанскую область более 2 млрд. рублей, — сказал Владимир Молдавер. — Ведется реконструкция путей, искусственных сооружений, модернизация инфраструктурных объектов, расположенных на территории региона».
Также он отметил, что в дальнейшем работы «по повышению качества услуг» продолжатся.
Молдавер и Любимов договорились о продолжении «эффективного взаимодействия». Помимо этого, на встрече отметили, что Рязанская область планирует подписать соглашение с РЖД.