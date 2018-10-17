Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:18, 17 октября 2018 881
 0    0

В 2018 году МЖД инвестировала в Рязанскую область более двух миллиардов рублей

В 2018 году МЖД инвестировала в Рязанскую область более двух миллиардов рублей

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В 2018 году МЖД инвестировала в Рязанскую область более двух миллиардов рублей. Об этом на встрече с Николаем Любимовым заявил начальник МЖД Владимир Молдавер, сообщил сайт регионального правительства.

Молдавер отметил, что железная дорога готова к эксплуатации зимой.

«Московская железная дорога в 2018 году инвестировала в Рязанскую область более 2 млрд. рублей, — сказал Владимир Молдавер. — Ведется реконструкция путей, искусственных сооружений, модернизация инфраструктурных объектов, расположенных на территории региона».

Также он отметил, что в дальнейшем работы «по повышению качества услуг» продолжатся.

Молдавер и Любимов договорились о продолжении «эффективного взаимодействия». Помимо этого, на встрече отметили, что Рязанская область планирует подписать соглашение с РЖД.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:28, 17 октября 2018
В Рязани из-за аномальной погоды убавили отопление 3
11:31, 17 октября 2018
В среду на трех рязанских улицах отключили воду
11:18, 17 октября 2018
В 2018 году МЖД инвестировала в Рязанскую область более двух миллиардов рублей
10:39, 17 октября 2018
Подрядчик пообещал устранить неровности на мосту через Оку 3
23:05, 16 октября 2018
В Рязани завершился четырехмесячный ремонт моста через Оку 8
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
«Огласите весь список, пожалуйста». RZN.info проверил, где по ночам продают алкоголь

«Огласите весь список, пожалуйста». RZN.info проверил, где по ночам продают алкоголь

Журналист RZN.info прошелся по открытым заведениям, чтобы выяснить, какие из них нарушают спокойствие рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 756
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 25 283
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 21 815
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 19 836
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 612
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум