Два пьяных рязанца ограбили работника торгового центра. Об этом сообщила
В полицию обратился 27-летний мужчина и сообщил, что его ограбили. Вечером после работы он вышел из торгового центра и столкнулся с незнакомцами, которые под угрозой физической расправы отобрали у него 20 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что в вечер ограбления в кафе торгового центра на окраине Рязани «широко загуляли» два молодых человека, по внешнему виду которых было заметно, что раньше таких денег они «в руках не держали».
Полицейские быстро установили личности мужчин, разыскали и задержали их.
К ограблению оказалось причастны два 22-летних рязанца. Злоумышленники были пьяны и «спонтанно решили остановить незнакомого прохожего».
В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы.