Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 13 октября 2018 1 217
 0    0

Более двух тысяч человек собрали мусор в рязанских парках и скверах 1

Более двух тысяч человек собрали мусор в рязанских парках и скверах

13 октября в рамках осеннего месячника по санитарной очистке города в Рязани прошел субботник. Поучаствовать в нем мог любой желающий.

Так, 18 человек из администрации по благоустройству города очистили сквер имени Уткина от опавшей листвы и мусора.

«Я хочу помочь городу, облагородить его и сделать чище. Стараюсь ходить на субботники как можно чаще», — отметил один из рязанцев.

Уборкой занимались в лесополосах на улицах Октябрьской, Бирюзова, Машиностроителей, Щорса, Советской Армии, на Московском шоссе, в ЦПКиО и сквере Карла Маркса.

В порядок привели дорожки от Михайловского шоссе до дома № 5 по улице Керамзавода, а также зеленую зону от ВНИИМС до улицы Нахимова.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:32, 13 октября 2018
Солотчинское шоссе «встряло» в пробке
11:59, 13 октября 2018
Более двух тысяч человек собрали мусор в рязанских парках и скверах 1
21:31, 12 октября 2018
В понедельник на двух рязанских улицах отключат свет
15:01, 12 октября 2018
В Рязани начали менять уличные фонари на более яркие 4
11:49, 12 октября 2018
Рязанцев пригласили на общегородской субботник
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 392
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 709
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 19 142
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 401
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 16 011
Любимов поздравил лучших учителей области
Все новости
Форум