Более двух тысяч человек собрали мусор в рязанских парках и скверах

13 октября в рамках осеннего месячника по санитарной очистке города в Рязани прошел субботник. Поучаствовать в нем мог любой желающий.
Так, 18 человек из администрации по благоустройству города очистили сквер имени Уткина от опавшей листвы и мусора.
«Я хочу помочь городу, облагородить его и сделать чище. Стараюсь ходить на субботники как можно чаще», — отметил один из рязанцев.
Уборкой занимались в лесополосах на улицах Октябрьской, Бирюзова, Машиностроителей, Щорса, Советской Армии, на Московском шоссе, в ЦПКиО и сквере Карла Маркса.
В порядок привели дорожки от Михайловского шоссе до дома № 5 по улице Керамзавода, а также зеленую зону от ВНИИМС до улицы Нахимова.