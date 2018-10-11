Рязанских пианистов пригласили на конкурс с призовым фондом более трех миллионов

В Рязани пройдет международный конкурс с призовым фондом более трех миллионов рублей. Об этом сообщил
Обладатель первой премии в возрастной группе от 19 до 30 лет получит один миллион, второй — 750 тысяч, третьей — 500 тысяч, четвёртой — 250 тысяч.
Победители младшей группы в возрасте от 12 до 18 лет получат от 100 до 500 тысяч рублей.
Видеозаявки можно прислать на
Результаты отборочного тура выложат на сайте 1 июля 2019.
По ним отберут не более 100 пианистов. Затем начнутся прослушивания. В итоговый тур выйдут по четыре участника в каждой возрастной группе. Они будут исполнять свои конкурсные произведения публично с симфоническим оркестром.
Стоит отметить, что репертуар прослушиваний может состоять только из музыки русских композиторов.