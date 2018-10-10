Рязанец отделался условным сроком за мошенничество с арендованным оборудованием. Об этом
В конце июля безработный горожанин взял в прокат виброплиту и электрический генератор общей стоимостью 90 тысяч рублей. За пользование оборудованием он заплатил хозяину три тысячи. Мужчина также взял в аренду еще одну виброплиту. Объявление он нашел на сайте «Авито».
Рязанец не планировал возвращать инструменты владельцам и через некоторое время «распорядился им по своему усмотрению».
26-летнего мужчину признали виновным по трем эпизодам мошенничества (части 2 статьи 159 УК) и приговорили его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор вступил в законную силу.