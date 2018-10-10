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12:43, 10 октября 2018 994
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Двум жителям Касимова грозит до пяти лет колонии за кражу игрушек из автомата

Двум жителям Касимова грозит до пяти лет колонии за кражу игрушек из автомата

Двум жителям Касимова грозит до пяти лет колонии за кражу игрушек из автомата. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель фирмы, которая устанавливает развлекательные аппараты с мягкими игрушками. Он сообщил, что из устройства, взломав его боковую стенку, похитили почти сотню игрушек.

На месте преступления полицейские заметили камеру видеонаблюдения, объектив которой был заклеен. Проанализировав записи, сотрудники полиции увидели, что накануне аппаратом пользовались два молодых человека, которые «безрезультатно потратили много времени и денег».

«Причем, парни эмоционально переживали случаи, когда игрушки выскальзывали из щупа», — отметили в сообщении.

Вторая камера, направленная на аппарат, запечатлела, как они залезают в устройство и забирают игрушки, сложив их в мешок.

С помощью местных жителей полицейские установили личности злоумышленников. К краже оказались причастны два 18-летних молодых человека. После этого они раздарили часть игрушек своим родственникам, а остальное хранили дома.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы.


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