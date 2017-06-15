В Рязани задержали использующего считывающее устройство автовора. Видео

Рязанские полицейские задержали 52-летнего подозреваемого в серии автокраж. Об этом сообщила
Злоумышленника задержали, когда он вытащил из «четырнадцатой», припаркованной у торгового центра, женскую сумку. Для краж мужчина использовал устройство, считывающее электронный код сигнализации.
Ранее он уже был судим за автокражи, но не использовал данные технологии. Тогда он использовал ломики и имитации ключей, теперь «злоумышленник взял на вооружение высокотехнологичные криминальные инструменты».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ