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15:56, 13 июня 2017 341
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Из старинных рязанских кирпичей восстановили московский завод шампанского

Из старинных рязанских кирпичей восстановили московский завод шампанского

Из старинных рязанских кирпичей в Москве восстановили центральную постройку бывшего завода шампанского «Корнет». Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, пишет газета «Московская перспектива».

На территории «Корнета» возвели жилой квартал площадью 54 тысяч квадратных метров. При этом застройщик сохранил и отреставрировал центральную постройку комплекса — производственное здание конца XIX века, являющееся объектом культурного наследия.

Отмечается, что для восстановления здания потребовались кирпичи толщиной 75 миллиметров, а размер современных всего 65. «Кирпичи нужных размеров пришлось возить из Тверской и Рязанской областей. Их собирали на развалинах, не представляющих исторической и архитектурной ценности зданий XVIII—XIX веков», — говорится в сообщении.


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