Из старинных рязанских кирпичей восстановили московский завод шампанского

Из старинных рязанских кирпичей в Москве восстановили центральную постройку бывшего завода шампанского «Корнет». Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, пишет газета «
На территории «Корнета» возвели жилой квартал площадью 54 тысяч квадратных метров. При этом застройщик сохранил и отреставрировал центральную постройку комплекса — производственное здание конца XIX века, являющееся объектом культурного наследия.
Отмечается, что для восстановления здания потребовались кирпичи толщиной 75 миллиметров, а размер современных всего 65. «Кирпичи нужных размеров пришлось возить из Тверской и Рязанской областей. Их собирали на развалинах, не представляющих исторической и архитектурной ценности зданий