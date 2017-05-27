Под Москвой упал самолет Як-18, погибли два человека

Под Москвой упал легкомоторный самолет Як-18. От удара о землю он вспыхнул и загорелся по всей площади, передает
Крушение произошло в субботу, 27 мая, в Можайском районе. По предварительным данным, погибли два человека, которые находились в самолете. На месте работают спасатели и медики.
«На место крушения выехала следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Начата доследственная проверка», — рассказала старший помощник руководителя управления Татьяна Морозова.
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