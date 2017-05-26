Госдума ввела уголовную ответственность за создание «групп смерти»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект вице-спикера Ирины Яровой об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях. За документ проголосовали 408 депутатов, против не высказался никто, сообщает «
Документ был одобрен Думой за два месяца, в ходе обсуждения в него внесли только технические изменения. При этом правительство скорректировать некоторые формулировки, которые вступают в конфликт с уже существующими статьями Уголовного кодекса.
После одобрения законопроекта в Совете Федерации и подписании президентом в Уголовном кодексе появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.
При этом в России уже расследуется как минимум одно уголовное дело о «группах смерти», подозреваемым по которому проходит Филипп Будейкин (Лис). Ему
Напомним, о «группах смерти» заговорили после