Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке

Российская экономика созрела для снижения ипотечной ставки до шести-семи процентов годовых, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, передает
Медведев отметил, что снижение ставки по ипотеке — это «вопрос банковский», и в правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Центробанком.
«Мы должны выйти (эту задачу мы уже достаточно давно перед собой ставили) на кредитную ставку в размере шести-семи процентов по всей стране. Макроэкономические условия для этого в целом созрели», — добавил Медведев.
Губернатор в свою очередь проинформировал премьера о том, что в Самарской области 70 процентов приобретаемого жилья покупается в ипотеку. Уровень ставки, по словам Меркушкина, пока находится в районе 11 процентов годовых.