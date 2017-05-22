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20:56, 22 мая 2017 452
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Блогер Саша Спилберг выступила в Госдуме. Видео 1

Блогер Саша Спилберг выступила в Госдуме. Видео

Видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская) выступила на парламентских слушаниях в Госдуме. В своей речи она рассказала, как наладить диалог между государством и молодежью, передает RT.

Девушка посоветовала зрителям «стать прозрачными».

«Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей», — отметила видеоблогер.

Спилберг сомневается, что политикам понадобится помощь видеоблогеров. Голосовать на выборах она намерена традиционным способом — на избирательном участке, а не в соцсетях.

«Я не сторонница крайностей — как входа в соцсети по паспорту с 16-и лет, так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки», — прокомментировала девушка ситуацию с использованием видеоблогеров для борьбы с уличными демонстрациями.

Кроме того, она высказала мнение о приговоре блогеру Руслану Соколовскому.

«Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко, непрагматично и точно не способствует доверию молодежи», — добавила Спилберг.


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