Блогер Саша Спилберг выступила в Госдуме. Видео

Видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская) выступила на парламентских слушаниях в Госдуме. В своей речи она рассказала, как наладить диалог между государством и молодежью, передает
Девушка посоветовала зрителям «стать прозрачными».
«Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей», — отметила видеоблогер.
Спилберг сомневается, что политикам понадобится помощь видеоблогеров. Голосовать на выборах она намерена традиционным способом — на избирательном участке, а не в соцсетях.
«Я не сторонница крайностей — как входа в соцсети по паспорту с 16-и лет, так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки», — прокомментировала девушка ситуацию с использованием видеоблогеров для борьбы с уличными демонстрациями.
Кроме того, она высказала мнение о приговоре блогеру Руслану Соколовскому.
«Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко, непрагматично и точно не способствует доверию молодежи», — добавила Спилберг.