В Рязани прошла премьера «Дюймовочки» на современный лад. Фоторепортаж

В субботу, 8 апреля, в Рязанском областном музыкальном театре прошла премьера мюзикла в одном действии «Приключения Дюймовочки».

Действие спектакля немного отличается от сказки Ханса Кристиана Андерсена. Оно начинается в королевстве Болотвилль, где из чудесного цветка, который нашла Жаба Кватильда, появляется прекрасная Дюймовочка. Несостоявшаяся певица Кватильда видит в девушке удачную партию для своего не менее «талантливого» сына Жабьена. Жаба грезит тем, что однажды ее сын станет знаменитым и пройдется по красной ковровой дорожке под руку с красавицей-женой. Дюймовочке помогают сбежать светлячки, которых она освободила из стеклянной банки.

Близость к современным реалиям делает постановку интересной как для взрослых, так и для детей.

«Нам с дочкой спектакль очень понравился, — поделилась эмоциями одна из зрительниц, Елена. — Он получился очень яркий, благодаря костюмам и декорациям. Я считаю, что мюзикл — очень интересный и динамичный жанр, который нравится детям. Актеры не только говорят, но еще танцуют и поют».

На вопрос о понравившемся герое юные зрители в один голос отвечали — Дюймовочка. Видимо, Марина Головкина в главной роли своей игрой и приятным пением нашла отклик в детских душах. Однако родители однозначно ответить не смогли. Кому-то пришелся по душе майский жук-аристократ Жорж, кто-то был в восторге от крота Кротшильда, а некоторые с удовольствием отмечали талантливо сыгранную тетушку Мышь.

«Я думаю, показ удался, — сказал администратор театра Ярослав Домницкий. — Рязанский зритель не очень хорошо воспринимает мюзиклы, потому что до недавнего времени они были мало распространены. Поэтому сейчас перед нами стоит задача воспитать любовь к просмотру мюзиклов с ранних лет».

Репертуар тринадцатого театрального сезона весьма разнообразен. В этом месяце можно увидеть спектакль «Нас рассудит пистолет», оперетту Иоганна Штрауса «Цыганский барон», а также посетить концерт группы «Ока». В мае зрителей ждут спектакль «Анна Каренина», оперетта «Бал в Savoy» и многое другое.