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10:33, 5 апреля 2017 99
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В Рязанской области подорожали лук и картошка. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали лук и картошка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожал лук. Опустилась значительнее всего стоимость огурцов. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 3 апреля, RZN.info предоставил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 271,68 рубля за кг;
  • капусту — 13,18 рубля за кг;
  • морковь — 18,45 рубля за кг;
  • огурцы — 140,37 рубля за кг;
  • сливочное масло — 413,64 рубля за кг;
  • маргарин — 98,15 рубля за кг;
  • творог — 228,07 рубля за кг;
  • карамель — 191,42 рубля за кг;
  • вермишель — 41,09 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 38,38 рубля за л;
  • стерилизованное молоко — 57,96 рубля за л;
  • печенье — 107,67 рубля за кг;
  • картофель — 15,56 рубля за кг.

По сравнению с ценами на 27 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • лук — на 11% (до 22,52 рубля за кг);
  • картофель — на 6,5%;
  • морковь — на 6,4%;
  • капуста — на 2,4%.

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • огурцы — на 5,9%;
  • рыба — на 2,3% (до 124,39 рубля за кг);
  • гречка — на 1,8 (до 63,34 рублей за кг);
  • копченая колбаса — на 1,5% (до 371,97 рубля за кг).

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