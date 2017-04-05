В Рязанской области подорожали лук и картошка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожал лук. Опустилась значительнее всего стоимость огурцов. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 3 апреля, RZN.info предоставил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 271,68 рубля за кг;
- капусту — 13,18 рубля за кг;
- морковь — 18,45 рубля за кг;
- огурцы — 140,37 рубля за кг;
- сливочное масло — 413,64 рубля за кг;
- маргарин — 98,15 рубля за кг;
- творог — 228,07 рубля за кг;
- карамель — 191,42 рубля за кг;
- вермишель — 41,09 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 38,38 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 57,96 рубля за л;
- печенье — 107,67 рубля за кг;
- картофель — 15,56 рубля за кг.
По сравнению с ценами на 27 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- лук — на 11% (до 22,52 рубля за кг);
- картофель — на 6,5%;
- морковь — на 6,4%;
- капуста — на 2,4%.
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- огурцы — на 5,9%;
- рыба — на 2,3% (до 124,39 рубля за кг);
- гречка — на 1,8 (до 63,34 рублей за кг);
- копченая колбаса — на 1,5% (до 371,97 рубля за кг).