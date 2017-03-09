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11:36, 9 марта 2017 333

За сутки на уборку рязанских дорог вышли 130 единиц техники

За сутки на уборку рязанских дорог вышли 130 единиц техники

За прошедшие сутки ОАО «Рязаньавтодор» обработало дороги области 80 тоннами пескосоляной смеси. Как рассказали в пресс-службе организации, при уборке компания использовала 130 единиц спецтехники.

В связи с установившейся теплой погодой, организация занимается очисткой проезжей части, тротуаров, остановок и остановочных платформ, полосы отвода, искусственных дорожных сооружений от грязи и мусора. Ежедневно убираются автопавильоны и площадки отдыха.

«Мы проводим очистку, ремонт и замену дорожных знаков, секций барьерного и тросового ограждения», — отметили в организации.

Также на федеральных автодорогах и дорогах местного значения проводится ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.

В настоящее время все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской ОАО «Рязаньавтодор»: 8 (4912) 44-32-75.


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