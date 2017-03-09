За сутки на уборку рязанских дорог вышли 130 единиц техники

За прошедшие сутки ОАО «Рязаньавтодор» обработало дороги области 80 тоннами пескосоляной смеси. Как рассказали в пресс-службе организации, при уборке компания использовала 130 единиц спецтехники.
В связи с установившейся теплой погодой, организация занимается очисткой проезжей части, тротуаров, остановок и остановочных платформ, полосы отвода, искусственных дорожных сооружений от грязи и мусора. Ежедневно убираются автопавильоны и площадки отдыха.
«Мы проводим очистку, ремонт и замену дорожных знаков, секций барьерного и тросового ограждения», — отметили в организации.
Также на федеральных автодорогах и дорогах местного значения проводится ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.
В настоящее время все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской ОАО «Рязаньавтодор»: