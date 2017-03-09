В Рязанской области за счет бюджета проложат дороги к пяти сельхозпредприятиям

В 2017 году в Рязанской области по федеральной программе проложат дороги к пяти аграрным перерабатывающим предприятиям. Об этом сообщил министр транспорта региона Андрей Савичев на пресс-конференции в четверг, 9 марта. По его словам, два объекта расположены в Касимовском районе, по одному — в Михайловском, Сараевском и Шиловском. На работы выделили 255 млн рублей, больше 160
Кроме того, в этом году реконструируют дорогу Раменки — Новоселки.
Савичев добавил, что 200 млн рублей передадут в районы для ремонта местных дорог, прежде всего, в административных центрах и городах. Всего субсидии муниципалитетам составят 968 млн рублей. Две трети из этой суммы получит Рязань.