В Рязанской области подешевели помидоры и подорожал лук. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели помидоры. Поднялась значительнее всего стоимость репчатого лука. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 6 марта, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- маргарин — 98,78 рубля за кг;
- водку — 542,12 рубля за л;
- сосиски и сардельки — 267,20 рубля за кг;
- сливочное масло — 413,32 рубля за кг;
- творог — 227,39 рубля за кг;
- карамель — 191,28 рубля за кг;
- вермишель — 40,62 рубля за кг;
- картофель — 14,43 рубля за кг;
- капусту — 12,66 рубля за кг;
- помидоры — 116,88 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 38,65 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 58,58 рубля за л;
- печенье — 106,37 рубля за кг;
- лук — 19,02 рубля за кг;
- морковь — 16,54 рубля за кг.
По сравнению с ценами на 27 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- лук — на 3%;
- яблоки — на 2% (до 64,04 рубля за кг);
- картофель — на 1,7%;
- копченая колбаса — на 1,5% (до 375,72 рубля за кг);
- сыр — на 1,3% (до 437,88 рубля за кг).
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- помидоры — на 5,6%;
- капуста — на 2,8%;
- яйца — на 2,3% (до 57,22 рубля за десяток);
- стерилизованное молоко — на 1,4%;
- мука — на 1,4% (до 33, 83 рубля за кг).