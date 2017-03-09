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11:25, 9 марта 2017 433
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В Рязанской области подешевели помидоры и подорожал лук. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевели помидоры и подорожал лук. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели помидоры. Поднялась значительнее всего стоимость репчатого лука. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 6 марта, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • маргарин — 98,78 рубля за кг;
  • водку — 542,12 рубля за л;
  • сосиски и сардельки — 267,20 рубля за кг;
  • сливочное масло — 413,32 рубля за кг;
  • творог — 227,39 рубля за кг;
  • карамель — 191,28 рубля за кг;
  • вермишель — 40,62 рубля за кг;
  • картофель — 14,43 рубля за кг;
  • капусту — 12,66 рубля за кг;
  • помидоры — 116,88 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 38,65 рубля за л;
  • стерилизованное молоко — 58,58 рубля за л;
  • печенье — 106,37 рубля за кг;
  • лук — 19,02 рубля за кг;
  • морковь — 16,54 рубля за кг.

По сравнению с ценами на 27 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • лук — на 3%;
  • яблоки — на 2% (до 64,04 рубля за кг);
  • картофель — на 1,7%;
  • копченая колбаса — на 1,5% (до 375,72 рубля за кг);
  • сыр — на 1,3% (до 437,88 рубля за кг).

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • помидоры — на 5,6%;
  • капуста — на 2,8%;
  • яйца — на 2,3% (до 57,22 рубля за десяток);
  • стерилизованное молоко — на 1,4%;
  • мука — на 1,4% (до 33, 83 рубля за кг).

© RZN.info

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