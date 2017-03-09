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15:49, 9 марта 2017 902
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В Рязанском районе наградили мать десятерых детей

В Рязанском районе наградили мать десятерых детей

Во вторник, 7 марта, в Рязанском районе наградили жительницу поселка Ключ Оксану Ерешеву, являющуюся матерью десятерых детей. Об этом пишет издательство «Пресса».

До недавнего времени женщина вместе с супругом воспитывала девять детей, двое из которых родные. На прошлой неделе они усыновили десятого — 16-летнего подростка.

«Возрастной разброс у ребят большой — от 3 до 17 лет. И со всеми у Оксаны теплые, доверительные отношения: она не только мама, но и друг», — говорится в сообщении.

Сама Ерешева отметила, что муж во всем ее поддерживает. «Он у нас первый агитатор: если какого-то трудного ребенка никто не хочет брать, наш папа сразу предлагает нам принять его в семью», — рассказала женщина.

Фото издательства «Пресса»


© RZN.info

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