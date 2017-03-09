Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:23, 9 марта 2017 256
 0    0

В Рязани насчитали 105 недостроенных домов

В Рязани насчитали 105 недостроенных домов

Фото: Администрация Рязани

В Рязани насчитали многоквартирных 105 недостроенных домов. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Управление капитального строительства администрации обнародовало реестр недостроенных домов и их застройщиков. В него включили объекты тех застройщиков, у которых в ближайшие месяцы закончится срок действия разрешения на строительство. Кроме того, в список попали те, кто недавно получил такое разрешение.

В управлении напомнили, что срок действия разрешения на строительство могут продлить по заявлению застройщика. Также он получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
12:23, 9 марта 2017
В Рязани насчитали 105 недостроенных домов
17:06, 8 марта 2017
Путин пообещал повысить зарплаты медработникам до 200% 6
16:17, 5 марта 2017
Минобрнауки утвердил расписание ЕГЭ 2017 года
14:26, 2 марта 2017
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
13:54, 2 марта 2017
Три рязанские школы взяли на работу журналиста «Первого канала» с купленным дипломом. Видео 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 38 412
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:52, 7 марта 2017 38 715
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:14, 27 февраля 2017 34 065
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 24 968
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 3
8:17, 25 февраля 2017 16 204
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум