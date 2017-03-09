В Рязани насчитали 105 недостроенных домов

В Рязани насчитали многоквартирных 105 недостроенных домов. Об этом сообщили на
Управление капитального строительства администрации обнародовало реестр недостроенных домов и их застройщиков. В него включили объекты тех застройщиков, у которых в ближайшие месяцы закончится срок действия разрешения на строительство. Кроме того, в список попали те, кто недавно получил такое разрешение.
В управлении напомнили, что срок действия разрешения на строительство могут продлить по заявлению застройщика. Также он получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.