В пятницу в Семчине отключат холодную воду

В пятницу, 9 марта, на четырех рязанских улицах в поселке Семчино отключат холодную воду. Об этом сообщили на
С 9:00 до 14:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Свободы;
- улица Колхозная;
- улица Школьная;
- улица Советская.
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В пятницу, 9 марта, на четырех рязанских улицах в поселке Семчино отключат холодную воду. Об этом сообщили на
С 9:00 до 14:00 воды не будет по следующим адресам:
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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.