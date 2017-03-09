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17:16, 9 марта 2017 55
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В Ермиши вандалы испортили историческое здание

В Ермиши вандалы испортили историческое здание

В Ермиши вандалы испортили историческое здание. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Хулиганы разбили окна и сломали перила дома баронессы фон Мекк в среду, 8 марта. Раньше в здании находилась детско-юношеская спортивная школа, сейчас там разместили многофункциональный центр и архив.

«Для таких бессовестных сограждан, похоже, не осталось ничего святого. Не находится слов, чтобы полнее выразить свое мнение о кощунственном поступке тех, кто его совершил. Неужели у нашей молодежи (по утверждению свидетелей) не осталось ничего святого. Какую нужно иметь совесть, чтобы крушить памятники исторического значения? Как поднимается на это рука?» — прокомментировала глава администрации Ермишинского района Тамара Чаруйская.

Фото издательство «Пресса»


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