В Ермиши вандалы испортили историческое здание. Об этом сообщило издательство «
Хулиганы разбили окна и сломали перила дома баронессы фон Мекк в среду, 8 марта. Раньше в здании находилась детско-юношеская спортивная школа, сейчас там разместили многофункциональный центр и архив.
«Для таких бессовестных сограждан, похоже, не осталось ничего святого. Не находится слов, чтобы полнее выразить свое мнение о кощунственном поступке тех, кто его совершил. Неужели у нашей молодежи (по утверждению свидетелей) не осталось ничего святого. Какую нужно иметь совесть, чтобы крушить памятники исторического значения? Как поднимается на это рука?» — прокомментировала глава администрации Ермишинского района Тамара Чаруйская.
Фото издательство «