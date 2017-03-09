Продажи «АвтоВАЗа» выросли в феврале на пять процентов

Продажи бренда Lada в России в феврале 2017 года составили 36 337 автомобилей, что на 5% превышает результат прошлого года, передает «
Самой популярной моделью «АвтоВАЗа» стала Lada Granta — 9884 автомобиля. В феврале 2016 года было продано 13 712 машин данной модели. Немного уступила ей Lada Vesta — 9189 единиц, что ровно в два раза больше, чем годом ранее.
Модели бренда заняли, соответственно, второе и третье места в списке самых продаваемых моделей на российском рынке, уступив лидерство Kia Rio.