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12:31, 9 марта 2017 126
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Прикрывавшихся рязанской трагедией мошенников задержали в Екатеринбурге

Прикрывавшихся рязанской трагедией мошенников задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали трех мошенников, которые убеждали граждан устанавливать газовое спецоборудование, напоминая им о взрыве в Осеннем переулке в Рязани. Установлено, что они орудовали на территории Красноуфимского и Артинского районов, сообщила пресс-служба свердловского УМВД.

Задержанными оказались 46-летняя индивидуальная предпринимательница и неработающие мужчины 29 и 28 лет, последнего из которых ранее судили за совершения аналогичного преступления. Все трое проживают в Екатеринбурге.

Предположительно, злоумышленники убеждали людей установить оборудование стоимостью от двух до шести тысяч рублей. Затем, не произведя обещанных действий, они покидали квартиру, взяв деньги за якобы сделанную работу.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается их причастность к совершению подобных преступлений на территории Свердловской области. Дожидаться суда они будут под стражей.


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