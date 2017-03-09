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12:58, 9 марта 2017 853
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Николай Любимов предложил сообщать в интернете о плановом ремонте дорог

Николай Любимов предложил сообщать в интернете о плановом ремонте дорог

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов предложил информировать в интернете о ремонте дорог. Об этом сообщает ГТРК «Ока» в четверг, 9 марта.

«Надо вывешивать информацию на сайтах, надо на пресс-конференциях об этом говорить — какие дороги планируются к ремонту или к реконструкции, — заявил Любимов. — Люди должны об этом знать для того, чтобы не было какой-то искаженной информации, чтобы информация эта была всем доступна»

Он также отметил, что плановый ремонт нужно начинать с улучшением погодных условий, чтобы он не затягивался до осени и зимы.


© RZN.info

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