Николай Любимов предложил сообщать в интернете о плановом ремонте дорог

Врио рязанского губернатора Николай Любимов предложил информировать в интернете о ремонте дорог. Об этом сообщает ГТРК «
«Надо вывешивать информацию на сайтах, надо на пресс-конференциях об этом говорить — какие дороги планируются к ремонту или к реконструкции, — заявил Любимов. — Люди должны об этом знать для того, чтобы не было какой-то искаженной информации, чтобы информация эта была всем доступна»
Он также отметил, что плановый ремонт нужно начинать с улучшением погодных условий, чтобы он не затягивался до осени и зимы.