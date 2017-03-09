Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:11, 9 марта 2017 90
 0    0

L’One угадывал возраст девушки на концерте в Рязани. Видео

L’One угадывал возраст девушки на концерте в Рязани. Видео

L’One угадывал возраст девушки на концерте в Рязани. Рэпер выступил на сцене Deep Club во вторник, 7 марта.

Он поинтересовался, сколько лет девушке, стоящей перед сценой. «Если тебе 15 лет, не подходи, нельзя», — сказал Леван Горозия.

Исполнитель представил свой третий сольный альбом на лейбле «BlackStar inc» под названием «Гравитация» и уже популярные хиты: «Все танцуют локтями», «Я буду молодым», «Якутяночка».

Это уже второе выступление рэпера в Рязани, его первый концерт состоялся в 2015 году.

Фото со страницы исполнителя «ВКонтакте», видео Полины Носковой и Сергея Овчарова


навсегда🥀 @l_one_mars фоточку взяла у прекрасной @yansavv ❤️

Публикация от lera (@shekeeer)

У сожалению, только якутяночка со звуком

Публикация от @truninna

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
11:11, 9 марта 2017
L’One угадывал возраст девушки на концерте в Рязани. Видео
21:30, 6 марта 2017
Группа MBAND оценила выступление в Рязани. Видео
15:51, 6 марта 2017
«Роснефть зажигает звезды». Сотрудники РНПК приняли участие в конкурсе талантов
20:09, 5 марта 2017
«Би-2» раскрыли название своего нового альбома
18:07, 5 марта 2017
В рязанском театре отметят Международный день кукольника
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 38 360
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:52, 7 марта 2017 37 264
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:14, 27 февраля 2017 34 047
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:59, 7 марта 2017 24 045
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 3
8:17, 25 февраля 2017 16 179
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум