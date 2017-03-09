L’One угадывал возраст девушки на концерте в Рязани. Видео

L’One угадывал возраст девушки на концерте в Рязани. Рэпер выступил на сцене Deep Club во вторник, 7 марта.
Он поинтересовался, сколько лет девушке, стоящей перед сценой. «Если тебе 15 лет, не подходи, нельзя», — сказал Леван Горозия.
Исполнитель представил свой третий сольный альбом на лейбле «BlackStar inc» под названием «Гравитация» и уже популярные хиты: «Все танцуют локтями», «Я буду молодым», «Якутяночка».
Это уже второе выступление рэпера в Рязани, его первый концерт состоялся в 2015 году.
Фото со страницы исполнителя «ВКонтакте», видео Полины Носковой и Сергея Овчарова
навсегда🥀 @l_one_mars фоточку взяла у прекрасной @yansavv ❤️
Публикация от lera (@shekeeer)
У сожалению, только якутяночка со звуком
Публикация от @truninna