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13:28, 9 марта 2017 443
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Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию после ДТП

Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию после ДТП

Британский артист Джим Таваре, исполнивший роль владельца гостиницы для волшебников «Дырявый котел» Тома в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», попал в реанимацию с серьезными травмами после автокатастрофы, передает «РИА Новости».

Медики диагностировали у 52-летнего актера множественные травмы, включая переломы шеи, ног и ребер, а также прокол легкого. Артист уже пережил переливание крови и операцию.

Отмечается, что супруга Таваре в соцсети опубликовала фото своего мужа в реанимации. Несмотря на крайне тяжелое состояние, актер сумел поднять руку и показать большой палец. Однако после кратковременного улучшения состояние артиста ухудшилось. Медики продолжают бороться за его жизнь.


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