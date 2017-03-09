Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию после ДТП

Британский артист Джим Таваре, исполнивший роль владельца гостиницы для волшебников «Дырявый котел» Тома в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», попал в реанимацию с серьезными травмами после автокатастрофы, передает «
Медики диагностировали у 52-летнего актера множественные травмы, включая переломы шеи, ног и ребер, а также прокол легкого. Артист уже пережил переливание крови и операцию.
Отмечается, что супруга Таваре в соцсети опубликовала фото своего мужа в реанимации. Несмотря на крайне тяжелое состояние, актер сумел поднять руку и показать большой палец. Однако после кратковременного улучшения состояние артиста ухудшилось. Медики продолжают бороться за его жизнь.