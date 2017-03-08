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11:42, 8 марта 2017 166
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«Весна. Любовь. Парк». Снимок рязанского парка покажут на выставке в Москве

«Весна. Любовь. Парк». Снимок рязанского парка покажут на выставке в Москве

Фото: Pixabay.com

Снимок рязанского парка покажут на выставке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Фотовыставку «Весна. Любовь. Парк» откроют в столичном парке «Фили». Ее организовали ТАСС и Мосгорпарком.

Посетители смогут увидеть как редкие ретроспективные снимки 1960-1990-х годов, так и современные кадры из архивов фотослужбы ТАСС. В число экспонатов попали фотографии известного грузинского писателя Надара Думбадзе и его дочери Кетино на прогулке (1966 год), многократного чемпиона мира и Европы по спортивной гимнастике Валентина Могильного на отдыхе (1989 год) и кадры с гастролей пльзенского луна-парка в Одессе (1971 год),

Известно, что на выставке представят фотографии парков Будапешта, Вильнюса, Мехико, а также Москвы, Ярославля, Рязани и других городов.


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