«Весна. Любовь. Парк». Снимок рязанского парка покажут на выставке в Москве

Снимок рязанского парка покажут на выставке в Москве. Об этом сообщает
Фотовыставку «Весна. Любовь. Парк» откроют в столичном парке «Фили». Ее организовали ТАСС и Мосгорпарком.
Посетители смогут увидеть как редкие ретроспективные снимки 1960-1990-х годов, так и современные кадры из архивов фотослужбы ТАСС. В число экспонатов попали фотографии известного грузинского писателя Надара Думбадзе и его дочери Кетино на прогулке (1966 год), многократного чемпиона мира и Европы по спортивной гимнастике Валентина Могильного на отдыхе (1989 год) и кадры с гастролей пльзенского луна-парка в Одессе (1971 год),
Известно, что на выставке представят фотографии парков Будапешта, Вильнюса, Мехико, а также Москвы, Ярославля, Рязани и других городов.