В яме на рязанской дороге образовался «портал». Видео сделано в Приокском.
Воронка образовалась в выбоине на перекрестке улиц Энгельса и Молодежной.
«Это не просто яма на дороге, это какой-то портал», — прокомментировал автор ролика.
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В яме на рязанской дороге образовался «портал». Видео сделано в Приокском.
Воронка образовалась в выбоине на перекрестке улиц Энгельса и Молодежной.
«Это не просто яма на дороге, это какой-то портал», — прокомментировал автор ролика.
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