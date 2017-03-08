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13:51, 8 марта 2017 166
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В яме на рязанской дороге образовался «портал». Видео

В яме на рязанской дороге образовался «портал». Видео

В яме на рязанской дороге образовался «портал». Видео сделано в Приокском.

Воронка образовалась в выбоине на перекрестке улиц Энгельса и Молодежной.

«Это не просто яма на дороге, это какой-то портал», — прокомментировал автор ролика.


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