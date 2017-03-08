В Сербии нашли семь утерянных в 1941 году картин Рериха

В Сербии нашли семь картин Николая Рериха, утерянных в 1941 году. Об этом заявила хранитель собрания иностранной живописи Национального музея Сербии Елена Дергенц, сообщает
«В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха», — отметила она.
Среди найденных картин — «Благие посетившие» (1923). Ее Рерих особенно ценил.
«Следует отметить, что сам Николай Рерих не имел сведений о местонахождении своей работы. „Иногда спрашивают о судьбе некоторых картин моих, меньше всего я сам о них знаю. „Святые гости“ были в Белграде, а теперь? Словом, если услышите о чем — запишите“, — писал художник в одном из писем», — рассказала Елена Дергенц.
В другом письме художник интересовался судьбой «Земли славянской» (1931). Информации о местонахождении этой картины в настоящее время нет.
Ранее десять считавшихся утраченными картин Рериха российские дипломаты нашли в Хорватии.