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7:45, 8 марта 2017 191
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В Рязанской области 8 марта объявили метеопредупреждение

В Рязанской области 8 марта объявили метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области в среду, 8 марта, объявили метеопредупреждение. Его опубликовал сайт регионального ГУ МЧС.

В первой половине дня на территории области будет туман с видимостью 200-500 метров. Водителей просят быть аккуратными на дороге.


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