В Австралии появились «женские светофоры»

В австралийском городе Мельбурн появились «женские светофоры». Об этом в среду, 8 марта, пишет « Российская газета ».

Участники кампании за гендерное равенство добавили юбки к традиционным зеленой и красной мужским фигурам на светофорах.

Эксперимент проводит общественная организациия «Фокус-группа будущего». Он продлится в течение года.

Отмечается, что большинство опрошенных на улицах Мельбурна австралийцев не считают «женские светофоры» разумной идеей. По их мнению, деньги можно было бы потратить с большей пользой.

There's even a little lady on the new instructions for pedestrians @7NewsMelbourne pic.twitter.com/2GWU7flUCA