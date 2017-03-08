В Австралии конфисковали партию наркотиков почти на 250 млн долларов

В Австралии конфисковали партию наркотиков на 247 млн долларов. Об этом сообщает
Крупную партию метамфетамина обнаружили в одном из складов на западе Сиднея. 540 килограммов наркотиков под видом белковых добавок спрятали в 396 пластиковых банок.
По данным следователей, наркотики доставили грузовым судном из США. В ходе операции арестовали восемь человек (семерых мужчин и девушку) в возрасте 20-30 лет.
Отмечается, что за последние полгода в Австралии обнаружили и конфисковали свыше пяти тонн метамфетамина и его прекурсоров.