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10:14, 8 марта 2017 143
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В Австралии конфисковали партию наркотиков почти на 250 млн долларов

В Австралии конфисковали партию наркотиков почти на 250 млн долларов

В Австралии конфисковали партию наркотиков на 247 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Крупную партию метамфетамина обнаружили в одном из складов на западе Сиднея. 540 килограммов наркотиков под видом белковых добавок спрятали в 396 пластиковых банок.

По данным следователей, наркотики доставили грузовым судном из США. В ходе операции арестовали восемь человек (семерых мужчин и девушку) в возрасте 20-30 лет.

Отмечается, что за последние полгода в Австралии обнаружили и конфисковали свыше пяти тонн метамфетамина и его прекурсоров.


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