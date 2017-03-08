Устроивших на Красной площади акцию феминисток отпустили из полиции. Видео

Феминисток, которые устроили в среду, 8 марта, акцию с применением дымовых шашек и баннеров на Красной площади, отпустили из полиции. С участниками провели профилактическую беседу, сообщает «
Днем 8 марта женщины поднялись на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули полотно с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли дымовые шашки. Также на Угловой Арсенальной башне вывесили баннер с надписью «Национальная идея — феминизм». Другие участники акции держали плакаты с лозунгами «Нас большинство» и «Женщину — в президенты».
Всего было около 15 участников, некоторые из них смогли убежать.