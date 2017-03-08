СК возбудил два уголовных дела после конкурса на раздевание в клубе Благовещенска

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после публикаций о конкурсе на раздевание в ночном клубе в Благовещенске. В мероприятии участвовала несовершеннолетняя девушка, сообщает
Следователи оценят действия владельцев и администрации клуба. По данному факту завели два уголовных дела. По одной из статей в качестве наказания виновникам грозит до пяти лет колонии, а по другой — до десяти.
Также проверят действия администрации сайта агентства «Амур.инфо», которое сообщило о конкурсе в клубе и опубликовало фотографии и видео с несовершеннолетней без ее согласия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководителям грозит до четырех лет колонии.
Следователи также собираются выяснить условия жизни девушки, воспитания и формирования ее личности со стороны родителей.