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19:01, 8 марта 2017 504
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СК возбудил два уголовных дела после конкурса на раздевание в клубе Благовещенска

СК возбудил два уголовных дела после конкурса на раздевание в клубе Благовещенска

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после публикаций о конкурсе на раздевание в ночном клубе в Благовещенске. В мероприятии участвовала несовершеннолетняя девушка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Амурской области.

Следователи оценят действия владельцев и администрации клуба. По данному факту завели два уголовных дела. По одной из статей в качестве наказания виновникам грозит до пяти лет колонии, а по другой — до десяти.

Также проверят действия администрации сайта агентства «Амур.инфо», которое сообщило о конкурсе в клубе и опубликовало фотографии и видео с несовершеннолетней без ее согласия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководителям грозит до четырех лет колонии.

Следователи также собираются выяснить условия жизни девушки, воспитания и формирования ее личности со стороны родителей.


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