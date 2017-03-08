Путин поздравил россиянок стихами Бальмонта

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Президент пожелал россиянкам здоровья, успехов, радости и счастья, сообщает «
Путин отметил нежность, заботу и душевные качества женщин.
«У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное — мы любим и ценим вас», — сказал он.
Президент вспомнил строки о женщине поэта Серебряного века Константина Бальмонта.
«Женщина — с нами, когда мы рождаемся, /Женщина — с нами в последний наш час./ Женщина — знамя, когда мы сражаемся,/ Женщина — радость раскрывшихся глаз», — процитировал Путин.