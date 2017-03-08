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9:23, 8 марта 2017 101
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Путин поздравил россиянок стихами Бальмонта

Путин поздравил россиянок стихами Бальмонта

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Президент пожелал россиянкам здоровья, успехов, радости и счастья, сообщает «РИА Новости».

Путин отметил нежность, заботу и душевные качества женщин.

«У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное — мы любим и ценим вас», — сказал он.

Президент вспомнил строки о женщине поэта Серебряного века Константина Бальмонта.

«Женщина — с нами, когда мы рождаемся, /Женщина — с нами в последний наш час./ Женщина — знамя, когда мы сражаемся,/ Женщина — радость раскрывшихся глаз», — процитировал Путин.


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