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17:06, 8 марта 2017 112
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Путин пообещал повысить зарплаты медработникам до 200%

Путин пообещал повысить зарплаты медработникам до 200%

Владимир Путин пообещал, что в 2018 году зарплаты медицинских работников будут повышены до 200 процентов от средней по региону зарплаты. У младшего и среднего персонала этот показатель должен достигнуть 100 процентов, пишет «Российская газета».

Об этом президент сообщил во время визита в брянский перинатальный центр. Центр открыли в Брянске в связи с высокой смертностью младенцев в регионе.

Глава государства отметил, что до конца года в стране должны быть открыты еще 19 таких центров .

«Будем стараться развивать эту сеть дальше», — заявил Путин. Всего финансирование составит свыше 83 млрд рублей.

По словам президента, будет также рассмотрен вопрос кардинального обновления детских поликлиник.

«Это тоже ответственность региональных властей, но посмотрим, что можно сделать, как поддержать и помочь», — заверил глава государства.


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