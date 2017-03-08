Профессор МГИМО прочитает рязанцам лекцию о Трампе

Доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева расскажет рязанцам об американском президенте. Название лекции — «Трамп: Америка в поисках выхода из глобального тупика».
Пономарева является президентом Международного института развития научного сотрудничества (МИРНАС) и заместителем директора Института системно-стратегического анализа (ИСАН).
«Неолиберальный курс завел мир в тупик. Мы является не только свидетелями, но и жертвами „кризиса матрешки“, вместившего в себя несколько кризисных контуров: социально-экономический, политический, демографический, интеллектуальный. В таких условиях борьба за влияние, территории и ресурсы приобретает особо жесткие формы и толкает мир к глобальным (региональные уже давно стали нормой современности) конфликтам. Есть ли у западных элит стратегия или хотя бы тактика выхода из рукотворного кризиса? Приход Трампа в Белый дом можно рассматривать как попытку части политического истеблишмента Америки ответить на этот вопрос», — анонсирует лекцию
Встреча с Еленой Пономаревой состоится 14 марта в конференц-зале вуза. Начало в 11:05.
На лекцию приглашают всех желающих.