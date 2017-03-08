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14:23, 8 марта 2017 777
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Николай Караченцев отменил поездку в Петербург на вручение премии «Фигаро»

Николай Караченцев отменил поездку в Петербург на вручение премии «Фигаро»

Николай Караченцев отменил поездку в Петербург на вручение премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. Об этом в среду, 8 марта, сообщает ТАСС.

«Мы ждали Николая Караченцова, который постоянно участвовал в наших церемониях и собрался на нее и на этот раз, даже после недавней аварии. Надеюсь увидеть Николая на нашем торжестве в будущем году», — сказал чредитель премии, художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова, народный артист России Рудольф Фурманов.

Напомним, Николай Караченцов вместе с женой Людмилой Поргиной попал в аварию 27 февраля. В конце прошлой недели его выписали из больницы. Вероятно, артист отказался от поездки по настоянию врачей.


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