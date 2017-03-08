Николай Караченцев отменил поездку в Петербург на вручение премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. Об этом в среду, 8 марта, сообщает
«Мы ждали Николая Караченцова, который постоянно участвовал в наших церемониях и собрался на нее и на этот раз, даже после недавней аварии. Надеюсь увидеть Николая на нашем торжестве в будущем году», — сказал чредитель премии, художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова, народный артист России Рудольф Фурманов.
Напомним, Николай Караченцов вместе с женой Людмилой Поргиной